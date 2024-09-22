SÜPER LİG 6. HAFTA | Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Karadeniz Derbisi canlı yayın bilgisi!

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Süper Lig 6. hafta Karadeniz derbisine sahne olacak. Samsunspor ve Rizespor karşı karşıya geliyor. Samsunspor, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Rizespor ise 4 puanla 14. sırada yer alıyor. İki ekip de mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte Rizespor-Samsunspor maçı canlı yayın bilgisi...

RİZESPOR VE SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor ve Samsunspor, ligin 6. haftasında mücadele edecek. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün (22 Eylül) saat 17.00'de başlayacak.

Kadir Sağlam yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.