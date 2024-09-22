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SÜPER LİG 6. HAFTA | Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Karadeniz Derbisi canlı yayın bilgisi!

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#Karadeniz Derbisi#Çaykur Rizespor#Samsunspor
SÜPER LİG 6. HAFTA | Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda Karadeniz Derbisi canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 11:39

Rizespor, ligin 6. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Çaykur Rizespor, 5. hafta Galatasaray ile oynadığı mücadelede 5-0 mağlup oldu. Samsunspor ise üçüncü hafta erteleme maçında Başakşehir karşısında sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Gözler bugün oynanacak Karadeniz derbisinde. Peki Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Süper Lig 6. hafta Karadeniz derbisine sahne olacak. Samsunspor ve Rizespor karşı karşıya geliyor. Samsunspor, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Rizespor ise 4 puanla 14. sırada yer alıyor. İki ekip de mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte Rizespor-Samsunspor maçı canlı yayın bilgisi...

RİZESPOR VE SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor ve Samsunspor, ligin 6. haftasında mücadele edecek. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün (22 Eylül) saat 17.00'de başlayacak.

Kadir Sağlam yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Karadeniz Derbisi#Çaykur Rizespor#Samsunspor

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