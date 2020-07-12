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Spor Arena
Haber Giriş: 12.07.2020 - 22:08,Son Güncelleme:

Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu! Süper Lig haftanın sonuçları

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Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu! Süper Lig haftanın sonuçları
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Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, üst üste 3. yenilgisini aldı. Haftanın en önemli mücadeleleri olan İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir ve Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçları ise 13 Temmuz'da oynanacak. Futbolseverler ise şimdiye kadar olan maçların ardından oluşan puan durumunu sorguluyor. İşte, Süper Lig 32. hafta puan durumu...

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı oynanan maçlarla devam ediyor. Haftanın önemli müsabakaları 13 Temmuz Pazartesi günü yapılacak ve puan durumu daha da şekillenecek. 

ALINAN SONUÇLAR

Göztepe-Gençlerbirliği: 1-3

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0

21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

13 Temmuz Pazartesi:

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu Süper Lig haftanın sonuçları

 

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