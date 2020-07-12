Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu! Süper Lig haftanın sonuçları

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı oynanan maçlarla devam ediyor. Haftanın önemli müsabakaları 13 Temmuz Pazartesi günü yapılacak ve puan durumu daha da şekillenecek.

ALINAN SONUÇLAR

Göztepe-Gençlerbirliği: 1-3

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0

21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

13 Temmuz Pazartesi:

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)