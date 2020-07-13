Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu nasıl şekillendi? - Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları 13 Temmuz

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, 32. hafta Malatyaspor Beşiktaş maçıyla tamamlandı. Kritik maçların oynandığı haftada, Fenerbahçe kendi evinde Sivasspor'a 2-2 mağlup oldu. Bu haftanın kazananları, Beşiktaş, Konyaspor, Kasımpaşa, Ankaragücü oldu. İşte, Süper Lig güncel puan durumu tablosu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU

MAÇ SONUÇLARI