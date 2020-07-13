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GeriFutbol Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu nasıl şekillendi? - Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları 13 Temmuz
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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2020 - 23:57,Son Güncelleme:

Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu nasıl şekillendi? - Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları 13 Temmuz

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Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu nasıl şekillendi? - Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları 13 Temmuz
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Süper Lig puan durumu, 32. hafta son kapanış maçlarının ardından yeniden şekillendi. Ligde haftanın son maçında Trabzsonspor 2-1 Denizlispor'a mağlup olurken, lider Başakşehir, Konyaspor deplasmanından yenilgiyle ayrıldı. Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş ise puanını 57'ye yükselterek, puan tablosunda 4. sıraya yerleşti. Peki, Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 13 Temmuz 32. hafta Süper Lig puan durumu tablosu ve haftanın maç sonuçları.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, 32. hafta Malatyaspor Beşiktaş maçıyla tamamlandı. Kritik maçların oynandığı haftada, Fenerbahçe kendi evinde Sivasspor'a 2-2 mağlup oldu. Bu haftanın kazananları, Beşiktaş, Konyaspor, Kasımpaşa, Ankaragücü oldu. İşte, Süper Lig güncel puan durumu tablosu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU

Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu nasıl şekillendi - Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları 13 Temmuz

MAÇ SONUÇLARI 

Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu nasıl şekillendi - Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları 13 Temmuz

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