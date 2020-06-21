Süper Lig 28. hafta puan durumu! 21 Haziran Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları

2019-2020 Süper Lig sezonunda 28. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde bu hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe 'yi 2-0 mağlup ederken Başakşehir, Ankaragücü deplasmanından galip ayrıldı. Bu haftanın kazananları Göztepe'yi sahadan eli boş gönderen Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Başakşehir oldu. İşte, Süper Lig puan durumu tablosu...

SÜPER LİG PUAN TABLOSU

MAÇ SONUÇLARI