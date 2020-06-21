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Süper Lig 28. hafta puan durumu! 21 Haziran Süper Lig puan tablosu ve maç sonuçları
Süper Lig puan durumu Galatasaray Gaziantep FK maçının ardından yeniden şekillendi. Galatasaray'ın Gaziantep maçından beraberlikle ayrılması zirve ile arasındaki puan farkını açtı. Süper Lig'in 28. haftasında liderlik koltuğunda oturan Başakşehir Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş Denizlispor karşısında 5-1'lik galibiyet kazandı. Fenerbahçe ise Kasımpaşa deplasmanında sahadan eli boş ayrıldı. İşte, 21 Haziran Süper Lig 28. hafta puan durumu ve haftanın maç sonuçları...
2019-2020 Süper Lig sezonunda 28. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde bu hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe 'yi 2-0 mağlup ederken Başakşehir, Ankaragücü deplasmanından galip ayrıldı. Bu haftanın kazananları Göztepe'yi sahadan eli boş gönderen Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Başakşehir oldu. İşte, Süper Lig puan durumu tablosu...
SÜPER LİG PUAN TABLOSU
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