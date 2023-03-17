Canlı Anlatım: Konyaspor Galatasaray maçı

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Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.
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İlk yarı oynanıyor
Konyaspor: 0
Galatasaray: 0
Goller
KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor-Galatasaray, bugün (17 Mart Cuma) saat 20:00'de başlayan maçta Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.
Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maç beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.
G.SARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet.
GALATASARAY: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Oliveira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.