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Canlı Anlatım: Konyaspor Galatasaray maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Konyaspor
Canlı Anlatım: Konyaspor Galatasaray maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 19:19

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Konyaspor: 0

Galatasaray: 0

Goller

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Galatasaray, bugün (17 Mart Cuma) saat 20:00'de başlayan maçta Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.

Hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maç beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

G.SARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet.

GALATASARAY:  Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Oliveira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

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#Süper Lig#Galatasaray#Konyaspor

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