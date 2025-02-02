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SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇI CANLI İZLE: Adana Demirspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Kasımpaşa
SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇI CANLI İZLE: Adana Demirspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 12:04

Adana Demirspor ve Kasımpaşa, Süper Lig 22. haftada karşı karşıya geliyor. Mavi lacivertli ekip, puan tablosunda 5 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Adana Demirspor en son Çaykur Rizespor ile mücadele etti ve 3-2 yenildi. Kasımpaşa ise ligde 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki Adana Demirspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Adana Demirspor, bugün Kasımpaşa konuk edecek. Kasımpaşa, Süper Lig 21. haftada Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf 5-4 skorla İstanbul ekibi oldu. Kasımpaşa, geride kalan maçlarda 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. İşte Adana Demirspor Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgisi...

ADANA DEMİRSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçı bugün (2 Şubat) saat 13.30'da başlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#Süper Lig#Adana Demirspor#Kasımpaşa

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