Süper Lig 2023-24 sezonunda hangi takımlar, hangi istatistiklerde öne çıktı? İddaacılar bu liste tam size göre!

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Maçlarında en fazla gol atılan takım 130 golle Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler ligde en fazla maçta kaleyi bulan iki takımdan biri (35 maç) durumunda iken aynı zamanda en fazla maçta kalesini gole kapatan 2. takım (17 kez) olmayı başardı. Beşiktaş ise maçlarında en az gol atılan takımlar listesine girerek beklenmedik bir istatistiğe imza attı.

Maçlarında en fazla gol atılan takımlar Fenerbahçe 130 Gol Kasımpaşa 127 Gol Trabzonspor 119 Gol Galatasaray 118 Gol Adana Demir & Pendikspor 115 Gol

Maçlarında en az gol atılan takımlar Antalyaspor & Konyaspor 93 Gol Samsunspor 94 Gol Hatayspor 97 Gol Ankaragücü 98 Gol Beşiktaş 99 Gol

Ligde bu sezon en fazla gol atan takım 99 golle Fenerbahçe olurken, Galatasaray 92 golle ikinci sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar 26 golle sezonun en az gol yiyen takımı olurken, Sarı Kanaryalar ise 31 golle rakibinin hemen arkasında yer alıyor. Ligden sonuncu olarak düşen İstanbulspor, 27 golle ligin en az gol atan ekibi olurken; aynı zamanda sezonun en fazla gol yiyen takımı oldu.

En fazla gol atan takımlar Fenerbahçe 99 Gol Galatasaray 92 Gol Trabzonspor 69 Gol Kasımpaşa 62 Gol Başakşehir FK 57 Gol

En az gol atan takımlar İstanbulspor 27 Gol Konyaspor 40 Gol Pendikspor 42 Gol Samsunspor 42 Gol Kayserispor&Antalyaspor 44 Gol

En az gol yiyen takımlar Galatasaray 26 Gol Fenerbahçe 31 Gol Başakşehir FK 43 Gol Beşiktaş 47 Gol Antalyaspor 49 Gol En fazla gol yiyen takımlar İstanbulspor 80 Gol Pendikspor 73 Gol Kasımpaşa 65 Gol Adana Demirspor 61 Gol Çaykur Rizespor 58 Gol

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Gol bahislerine ilgi gösteren İddaacıların sevdiği oyunlardan olan “karşılıklı gol” listesine baktığımızda ise zirvede iki ekibi görüyoruz. Süper Lig’den 6. kez düşen Ankaragücü ile Kasımpaşa’nın 25 maçında her iki takım da ağları en azından birer kez havalandırırken; Başakşehir ve Çaykur Rizespor ise 16’şar maçla “KG VAR” oynamayı sevenlerin güvenmediği ekiplerin başında geliyorlar.

Maç sonuçlarının dengeli skorla bitmesi beklenen takımları seven İddaacıların favori takımı ise Samsunspor oldu. Öyle ki, Karadeniz temsilcisinin 25 maçı “Toplam 2-3 Gol” aralığında sona erdi. Bir başka Karadeniz temsilcisi olan Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe ise 12’şer kez ile maçları en fazla “Toplam 4-5 Gol” aralığında biten takımlar oldular.

Penaltı noktasına en çok kim gitti?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de maçlarında en fazla penaltı kararı verilen takım Fenerbahçe olurken, Sarı-Lacivertlilerin 16 maçında hakemler en azından bir kez penaltı noktasına yöneldi.

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Onları 14 maç ile Konyaspor ve 13 maç ile Galatasaray takip etti. Maçlarında en az penaltı kararı verilen takım 6 maç ile Sivasspor olurken; Trabzonspor, Ankaragücü ve Başakşehir’in ise 6 maçında penaltı kararı verildi.

Son dönemin gözdesi kornerler!

Son dönemde artan market çeşitliğiyle daha fazla ilgi gören İddaa’nın yeni lokomotiflerinden biri de korner marketleri oldu. Süper Lig’e ilgi gösteren İddaacıların en güvendiği takım uzak ara Galatasaray oldu.

Bu sezon 10,55’lik ortalamayla maçlarında en fazla korner atılan ekip olan Sarı-Kırmızılılar, maç başına 6,92’lik ortalamayla da ligin en fazla korner kullanan ekibi oldu. Lige veda eden ekiplerden Pendikspor, 3,84’lük ortalamayla ligin en az korner kullanan ekibi olurken, İstanbulspor ise 6,13’lük ortalamayla ligde rakiplerine en fazla korner kullandıran takımı oldu.

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Korner alt/üst ve toplam korner marketleri de oldukça fazla ilgi görürken sonuçlar oldukça çarpıcı. Adana Demirspor ligde bu sezon maçları en fazla 8,5 Korner Üstü (30 kez) biten takım olurken, aynı zamanda maçları en fazla 9-11 Korner aralığında (21 kez) biten ekip oldu.

Daha yüksek oran arayanlar İkili Bahislere yöneldi!

İddaa’da daha yüksek oran arayanların en çok tercih ettiği marketlerinden biri de “İkili Bahis” oldu. Bu noktada da gollü maçlara yönelmek isteyen üyelerin tercihi Kasımpaşa oldu. Öyle ki, İstanbul temsilcisinin 23 maçı 2,5 Gol Üstü & KG VAR bitti. Fenerbahçe de 20 maç ile onları takip etti.

Hem gollü maçları hem de taraf bahsini tercih edenlerin yöneldiği market olan 2,5 Üstü ve taraf galibiyeti marketinde Galatasaray ve Fenerbahçe sırasıyla 23 ve 22 maç ile ön plana çıkan takımlar oldular.

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