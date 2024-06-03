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Süper Lig 2023-24 sezonunda hangi takımlar, hangi istatistiklerde öne çıktı? İddaacılar bu liste tam size göre!

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#Misli#Süper Lig#İddaa
Süper Lig 2023-24 sezonunda hangi takımlar, hangi istatistiklerde öne çıktı İddaacılar bu liste tam size göre
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 13:53

Avrupa’nın pek çok büyük liginde sezonlar sona erdi ve şampiyonlar belli oldu. Ancak sezon sonu değerlendirmelerinde her istatistikte farklı bir şampiyon ortaya çıkıyor. Türkiye Süper Ligi’nde de 2023/2024 sezonu Galatasaray’ın şampiyonluğuyla sona ererken, Misli editörleri Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu “İddaa” oyunları açısından sizler için derledi.

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İlandır

Maçlarında en fazla gol atılan takım 130 golle Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler ligde en fazla maçta kaleyi bulan iki takımdan biri (35 maç) durumunda iken aynı zamanda en fazla maçta kalesini gole kapatan 2. takım (17 kez) olmayı başardı. Beşiktaş ise maçlarında en az gol atılan takımlar listesine girerek beklenmedik bir istatistiğe imza attı.

Maçlarında en fazla gol atılan takımlar

Fenerbahçe

130 Gol

Kasımpaşa

127 Gol

Trabzonspor

119 Gol

Galatasaray

118 Gol

Adana Demir & Pendikspor

115 Gol

 

Maçlarında en az gol atılan takımlar

Antalyaspor & Konyaspor

93 Gol

Samsunspor

94 Gol

Hatayspor

97 Gol

Ankaragücü

98 Gol

Beşiktaş

99 Gol

 

Ligde bu sezon en fazla gol atan takım 99 golle Fenerbahçe olurken, Galatasaray 92 golle ikinci sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar 26 golle sezonun en az gol yiyen takımı olurken, Sarı Kanaryalar ise 31 golle rakibinin hemen arkasında yer alıyor. Ligden sonuncu olarak düşen İstanbulspor, 27 golle ligin en az gol atan ekibi olurken; aynı zamanda sezonun en fazla gol yiyen takımı oldu.

En fazla gol atan takımlar

Fenerbahçe

99 Gol

Galatasaray

92 Gol

Trabzonspor

69 Gol

Kasımpaşa

62 Gol

Başakşehir FK

57 Gol

 

En az gol atan takımlar

İstanbulspor

27 Gol

Konyaspor

40 Gol

Pendikspor

42 Gol

Samsunspor

42 Gol

Kayserispor&Antalyaspor

44 Gol

 

En az gol yiyen takımlar

Galatasaray

26 Gol

Fenerbahçe

31 Gol

Başakşehir FK

43 Gol

Beşiktaş

47 Gol

Antalyaspor

49 Gol

 

 

En fazla gol yiyen takımlar

İstanbulspor

80 Gol

Pendikspor

73 Gol

Kasımpaşa

65 Gol

Adana Demirspor

61 Gol

Çaykur Rizespor

58 Gol

 

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Gol bahislerine ilgi gösteren İddaacıların sevdiği oyunlardan olan “karşılıklı gol” listesine baktığımızda ise zirvede iki ekibi görüyoruz. Süper Lig’den 6. kez düşen Ankaragücü ile Kasımpaşa’nın 25 maçında her iki takım da ağları en azından birer kez havalandırırken; Başakşehir ve Çaykur Rizespor ise 16’şar maçla “KG VAR” oynamayı sevenlerin güvenmediği ekiplerin başında geliyorlar.

Maç sonuçlarının dengeli skorla bitmesi beklenen takımları seven İddaacıların favori takımı ise Samsunspor oldu. Öyle ki, Karadeniz temsilcisinin 25 maçı “Toplam 2-3 Gol” aralığında sona erdi. Bir başka Karadeniz temsilcisi olan Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe ise 12’şer kez ile maçları en fazla “Toplam 4-5 Gol” aralığında biten takımlar oldular.

Süper Lig 2023-24 sezonunda hangi takımlar, hangi istatistiklerde öne çıktı İddaacılar bu liste tam size göre

Penaltı noktasına en çok kim gitti?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de maçlarında en fazla penaltı kararı verilen takım Fenerbahçe olurken, Sarı-Lacivertlilerin 16 maçında hakemler en azından bir kez penaltı noktasına yöneldi.

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Onları 14 maç ile Konyaspor ve 13 maç ile Galatasaray takip etti. Maçlarında en az penaltı kararı verilen takım 6 maç ile Sivasspor olurken; Trabzonspor, Ankaragücü ve Başakşehir’in ise 6 maçında penaltı kararı verildi.

Son dönemin gözdesi kornerler!

Son dönemde artan market çeşitliğiyle daha fazla ilgi gören İddaa’nın yeni lokomotiflerinden biri de korner marketleri oldu. Süper Lig’e ilgi gösteren İddaacıların en güvendiği takım uzak ara Galatasaray oldu.

Bu sezon 10,55’lik ortalamayla maçlarında en fazla korner atılan ekip olan Sarı-Kırmızılılar, maç başına 6,92’lik ortalamayla da ligin en fazla korner kullanan ekibi oldu. Lige veda eden ekiplerden Pendikspor, 3,84’lük ortalamayla ligin en az korner kullanan ekibi olurken, İstanbulspor ise 6,13’lük ortalamayla ligde rakiplerine en fazla korner kullandıran takımı oldu.

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Korner alt/üst ve toplam korner marketleri de oldukça fazla ilgi görürken sonuçlar oldukça çarpıcı. Adana Demirspor ligde bu sezon maçları en fazla 8,5 Korner Üstü (30 kez) biten takım olurken, aynı zamanda maçları en fazla 9-11 Korner aralığında (21 kez) biten ekip oldu.

Daha yüksek oran arayanlar İkili Bahislere yöneldi!

İddaa’da daha yüksek oran arayanların en çok tercih ettiği marketlerinden biri de “İkili Bahis” oldu. Bu noktada da gollü maçlara yönelmek isteyen üyelerin tercihi Kasımpaşa oldu. Öyle ki, İstanbul temsilcisinin 23 maçı 2,5 Gol Üstü & KG VAR bitti. Fenerbahçe de 20 maç ile onları takip etti.

Hem gollü maçları hem de taraf bahsini tercih edenlerin yöneldiği market olan 2,5 Üstü ve taraf galibiyeti marketinde Galatasaray ve Fenerbahçe sırasıyla 23 ve 22 maç ile ön plana çıkan takımlar oldular.

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Süper Lig 2023-24 sezonunda hangi takımlar, hangi istatistiklerde öne çıktı İddaacılar bu liste tam size göre

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#Misli#Süper Lig#İddaa

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