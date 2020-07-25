Süper Lig 20 takımlı oynanabilir çünkü...

Avrupa’nın 5 büyük ligi arasında sadece Fransa Futbol Federasyonu, pandemi dönemi için adaletsiz bir kararla, bitime 10 hafta kaldığı halde Ligue 1’i mevcut puan durumuyla tescil etmişti. Ligden düşürülen 23 puanlı Amiens ile 13 puanla son sıradaki Toulouse, Paris İdari Mahkemesi’ne başvurmuş ancak itirazları reddedilmişti. 7. sırada yer alıp Avrupa kupaları çizgisinin 9 puan uzağında kalan Lyon’un da benzer şekilde itirazı kabul edilmemişti. Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme şansı yakalayan 3. sıradaki Rennes ile Avrupa Ligi’ne direkt katılacak Lille arasındaki puan farkının sadece 1 olduğunu düşünürseniz, yeni sezonda gelecek olan Avrupa gelirleri kalemi de düşünülünce ‘yaptım, oldu’ modelinin ne kadar sakıncalı olduğu aşikar.

7 KULÜP İTİRAZ ETTİ

Bundesliga, Premier Lig, Serie A ve La Liga er ya da geç bir tarihte oynanır düşüncesindeydiler. Hele ki İtalya ve İspanya oynadıktan sonra diğer liglere söz dahi düşmez. Bu liglerde yeni sezon öncesi eskiyi tamamlama gibi seçenekler de konuşuldu ancak ‘tamamen iptal’ son çıkış bile değildi. Nitekim yoğun fikstürle 40 gün gibi bir sürede tamamladılar. Süper Lig’deki serüven, pandemi fikstürü daha hayata geçmeden mayıs ortalarında başladı. Puan tablosunun son 7 sırasındaki Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor ‘düşme kaldırılsın’ talebiyle TFF’ye başvurdu.

FELAKET SENARYOLARI

Ekonomik boyut elbette ki Kovid-19 kriziyle boğuşan dünyanın her alanında çok önem kazandı. Olası bir felaket senaryosunda liglerin oynanmaması durumunda Bundesliga ve Serie A’da iflasını verecek kulüplerin esamesi okunmaya başlamıştı. Süper Lig’deki boyut da pek geri kalır nitelikte değildi. Normalde yayın gelirleri kapsamında TFF’den sezon başında 37 milyon lira katılım payı alan kulüpler, her galibiyette 2 milyon 750 bin, beraberliklerde 1 milyon 350 bin civarında ödül kazanıyorlar. Sezon sonunda da ilk 6’ya girenlere 35 milyonla 3.6 milyon lira arasında ödül mevcut. Seyirci hasılatı gibi önemli yan gelirlerin düştüğü bir ortamda ilaç niteliğinde rakamlar.

HEPSİNİN AYRI HEDEFLERİ VARDI

Başakşehir’in şampiyonluğunun ardından düşme potasındaki heyecan son haftaya taşınıyor. Ancak gündem yine hem Süper Lig’de hem TFF 1’de ‘düşme kaldırılsın.’ TFF bugünden itibaren bunu düşünebilir, hatta kaldırabilir ve olumlu bile yaklaşılır. Ancak mayıs ayında kaldırıp ligi başlatsaydı şampiyonluk yarışındaki takımlar adına senaryosever yurdumda çok ciddi sorun teşkil ederdi. İddiasız bir takımın vereceği mücadele seviyesinin şaibe tartışması her hafta zirve yapardı. Geride kalan 7 haftada ise herkes kendi derdinin peşinde ter döktü. Şampiyonluk, Avrupa kupaları, ligde kalma başlıklarında neredeyse hedefi olmayan yoktu. Takımlar bu paralelde üst düzey heyecan yaşattı, seyirci olmasa da adrenalin çok fazlaydı.

5 BÜYÜK LİGİN 3'Ü 20 TAKIMLI

Avrupa’nın 5 büyük liginden sadece Bundesliga’da bizdeki gibi 18 takım mücadele ediyor. Premier Lig, LaLiga, Serie A ve Ligue 1’de 20’şer takım var. Yani bir sezonda biz toplam 306, onlar 380 maç yapıyorlar. İngiltere her daim sıra dışı örnek. Hatta bizdeki TFF 1. Lig’e tekabül eden Championship’te 24 takımla 46 hafta oynuyorlar. Onun altında TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz grup ayarında Division-1 ve Division-2’de yine 24’er takım var. Ayrıca hem FA Cup, hem Lig Kupası olarak futbolun mabedine yakışır şekilde bir sezonda 2 ayrı kupa mücadelesi veriyorlar. Futbola doymamak imkansız!

PANDEMİ DÖNEMİ FIRSAT OLABİLİR

Dünyanın pandemi nedeniyle ne zaman biteceği belirsiz zor süreçten geçtiği aşikar. Tüm dünya ligleri için geçerli bu şartlar ve Avrupa’nın önde gelen ligleri düşmeyi kaldırmadı ama kulüpler nezdinde mazeret olarak kabul görülebilecek maddi/manevi gerekçeler mevcut. Süper Lig’de takım sayısının artırılması konusu periyodik olarak hayata geçirilebilir. Aslında böyle bir geçiş isteği için pandemi dönemi fırsat olabilir. Düşme kaldırılıp TFF 1. Lig’den gelecek 3 takımla 21’e çıkarılabilir. Yeni sezonda her hafta 1 takım bay geçer. 2020- 21 sezonu sonunda 4 takım düşürülerek, aşağıdan gelecek 3 takımla 2021-22’den itibaren 20’ye sabitlenebilir. Ligimizin kalite seviyesini düşündüğümüzde Belçika modelini savunanlar da var. Yıllar önce 18’den 16’ya düşürülen Belçika’da, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne katılım heyecanının play-off sistemiyle uzun soluklu olması sağlanıyor.

BOL SAYIDA DERBİ!

Daha radikal yaklaşanlar ise İsviçre’de 10 takımın yer aldığı, sezon içinde birbirleriyle 4’er kez karşılaştıkları fikstür örneğinde 4 büyükleri hayal ediyor. Bolca derbi izlemeyi düşünüp bu modelin hayalini yapanlar, sanırım ülkemizin mortalite tablosundaki yaşam ortalaması değerlerini düşürme niyetinde! İşin esprisi bir yana Süper Lig’de 380 maç da kulağa açıkçası hoş geliyor. Ekonomik olarak sıkıntılı, her başı sıkıştığında hakemlere saldırmayı gelenekleştirmiş, pandemide zor süreç geçiren kulüplere bir jest neden olmasın?

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!