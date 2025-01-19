SÜPER LİG 20. HAFTA MAÇI || Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Kasımpaşa ve Konyaspor, Süper Lig 20. hafta karşı karşıya gelecek. Son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan İstanbul temsilcisi, sırasıyla RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK ile 2-2'lik skorlarla berabere kalırken, geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 5-0 kaybetmişti. Konyaspor ise oynadığı 18 maçta 5'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 8 yenilgi yaşadı. Gözler bugün oynanacak mücadelede. İşte Konyaspor Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı...

KONYASPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor ve Kasımpaşa, Süper Lig 20. haftada mücadele edecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Hakem Burak Pakkan yöneteceği maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

EKSİKLER

Kasımpaşa'da Konyaspor karşısında kırmızı kart cezalısı Nicholas Opoku forma giyemeyecek.

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Lacivert-beyazlılarda savunma oyuncusu Kenneth Omeruo'nun da sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.