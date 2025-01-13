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SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇI CANLI İZLE: Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Göztepe#Kasımpaşa#Süper Lig
SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇI CANLI İZLE: Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 12:01

Kasımpaşa, süper Lig 19. haftada Göztepe'ye konuk oluyor. Bu sezon 4 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 21 puan ve averajla 10. sırada girdi. Göztepe ise 28 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki Göztepe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Kasımpaşa ve Göztepe, Süper Lig 19. haftada mücadele edecek. Lacivert beyazlı ekip, oynadığı son 5 müsabakanın birini kazandı ve 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Göztepe karşısında da yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmaya çalışacak. İşte Göztepe Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgisi...

GÖZTEPE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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#Göztepe#Kasımpaşa#Süper Lig

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