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SÜPER LİG 15. HAFTA || Eyüpspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Eyüpspor#Samsunspor#Süper Lig
SÜPER LİG 15. HAFTA || Eyüpspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 10:30

Samsunspor, Süper Lig 15. haftada deplasmanda Eyüpspor ile mücadele edecek. Karadeniz ekibi, ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eyüpspor ise yer aldığı maçların 6'sını kazandı, 5'in beraberlik ve 3'ünde de yenilgi gördü. Peki Eyüpspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Samsunspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar çıktığı maçlarda 29 puan topladı ve ligde 3. sırada yer alıyor. Eyüpspor ise 23 puanda ve 6. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesinde Samsunspor’da 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Olivier Ntcham, Marc Bola, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji, Zeki Yavru ve Rick van Drongelen Eyüpspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde bir hafta sonra oynanacak Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. İşte Eyüpspor-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri...

EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün (8 Aralık) deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

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Hakem Atilla Karaoğlan yöneteceği müsabaka beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Eyüpspor#Samsunspor#Süper Lig

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