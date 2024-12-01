×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

SÜPER LİG 14. HAFTA || Rizespor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Rizespor#Kayserispor
SÜPER LİG 14. HAFTA || Rizespor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 11:42

Çaykur Rizespor, Süper Lig 14. haftada Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Karadeniz temsilcisi geride kalan 5 maçın 4'ünde galibiyet elde etti. Kayserispor ise haftaya 12 puanla 16. sırada başladı. Peki Rizespor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor, bu hafta Kayserispor'u ağırlıyor. İki ekip Süper Lig tarihinde Rize’de 15. kez karşı karşıya gelecek. Rizespor geride kalan 14 maçta 7 kez kazandı. Kayserispor ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç da berabere tamamlandı. Karadeniz temsilcisi, bu maçlarda 17 gol atarken Kayserispor ise 10 gol kaydetti. İşte Rizespor Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi...

RİZESPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor - Kayserispor mücadelesi bugün-1 Aralık Pazar oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Rizespor#Kayserispor

BAKMADAN GEÇME!