SÜPER LİG 14. HAFTA || Rizespor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor, bu hafta Kayserispor'u ağırlıyor. İki ekip Süper Lig tarihinde Rize’de 15. kez karşı karşıya gelecek. Rizespor geride kalan 14 maçta 7 kez kazandı. Kayserispor ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç da berabere tamamlandı. Karadeniz temsilcisi, bu maçlarda 17 gol atarken Kayserispor ise 10 gol kaydetti. İşte Rizespor Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi...

RİZESPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor - Kayserispor mücadelesi bugün-1 Aralık Pazar oynanacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Emre Kargın yönetecek.