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SÜPER LİG 13. HAFTA | Sivasspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Süper Lig#Sivasspor#Kasımpaşa
SÜPER LİG 13. HAFTA | Sivasspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 11:22

Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Kırmız beyazlı ekipte mücadele öncesi Rey Manaj'ın sakatlığı bulunuyor. Sivasspor ligde geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 17 puan topladı. Kasımpaşa ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 14 puan elde etti. Peki Sivasspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Sivasspor ve Kasımpaşa, ligin 13. haftasında mücadele edecek. Süper Lig'deki 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, topladığı 14 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip ise 12 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puan elde etti. Sivas temsilcisi, ligde 7. sırada yer alıyor. İşte Sivasspor Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgisi...

SİVASSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor, ligin 13. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.

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#Süper Lig#Sivasspor#Kasımpaşa

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