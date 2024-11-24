SÜPER LİG 13. HAFTA | Sivasspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Sivasspor ve Kasımpaşa, ligin 13. haftasında mücadele edecek. Süper Lig'deki 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, topladığı 14 puanla haftaya 9. sırada girdi. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip ise 12 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 17 puan elde etti. Sivas temsilcisi, ligde 7. sırada yer alıyor. İşte Sivasspor Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgisi...

SİVASSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor, ligin 13. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.