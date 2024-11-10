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SÜPER LİG 12. HAFTA | Göztepe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Göztepe#Konyaspor#Süper Lig 12. Hafta
SÜPER LİG 12. HAFTA | Göztepe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 10:43

Göztepe, Süper Lig 12. haftada Konyaspor'u ağırlıyor. İzmir temsilcisi haftaya 15 puanla başladı ve averajla 7. sırada yer alıyor. Ligde 11. maçına çıkacak Göztepe geride kalan 10 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Peki Göztepe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Göztepe ve Konyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekip Süper Lig'de 11. randevusuna çıkacak. İç sahada mağlubiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Trabzonspor maçında kırmızı kart gördükten sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 2 maç ceza verdiği Anthony Dennis'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor. İşte Göztepe Konyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

GÖZTEPE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe ve Konyaspor maçı bugün (10 Kasım) saat 13.30'da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Konyaspor'la Süper Lig'de 11. maçına çıkacak Göztepe geride kalan 10 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

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Bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 13 gol gören sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'u konuk ettiği 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet gördü.

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#Göztepe#Konyaspor#Süper Lig 12. Hafta

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