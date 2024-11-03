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SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇI: Eyüpspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Süper Lig#Eyüpspor#Hatayspor
SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇI: Eyüpspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 11:04

Hatayspor, Süper Lig 11. haftada deplasmanda Eyüpspor ile mücadele edecek. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, bu maçtan da galibiyetle ayrılmanın peşinde. Hatayspor ise ilk galibiyetini bu maçta almak istiyor. Peki Eyüpspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Eyüpspor, Hatayspor'u konuk ediyor. İstanbul ekibi bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. Puan tablosunda 6. sırada yer alan Eyüpspor, Süper Lig'e yükselişinin ardından Avrupa kupalarında da yer almak istiyor. Hatay ekibi ise, deplasman mücadelesinden puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte Eyüpspor Hatayspor canlı yayın bilgisi...

EYÜPSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Hatayspor karşılaşması bugün (3 Kasım) saat 16.00'da başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Süper Lig#Eyüpspor#Hatayspor

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