SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇI: Eyüpspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Eyüpspor, Hatayspor'u konuk ediyor. İstanbul ekibi bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. Puan tablosunda 6. sırada yer alan Eyüpspor, Süper Lig'e yükselişinin ardından Avrupa kupalarında da yer almak istiyor. Hatay ekibi ise, deplasman mücadelesinden puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte Eyüpspor Hatayspor canlı yayın bilgisi...

EYÜPSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Hatayspor karşılaşması bugün (3 Kasım) saat 16.00'da başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.