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SÜPER LİG 11. HAFTA: Gaziantep FK-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Gaziantep FK#Göztepe#Süper Lig
SÜPER LİG 11. HAFTA: Gaziantep FK-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 12:50

Göztepe ve Gaziantep FK, Süper Lig 11. hafta açılış maçında karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ekip, ligde 15 puanla 6. sırada bulunuyor. Göztepe'nin rakibiyle deplasmanda oynadığı 3 maçta galibiyeti yok, daha önce 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ayrıca sarı kırmızılı ekipte sakatlığı süren Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Anthony Dennis ile sarı kart cezalısı Isaac Solet bu akşam forma giyemeyecek. Peki Gaziantep FK-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçları ile devam ediyor. Gaziantep FK ve Göztepe bu akşam kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de rakibiyle 7. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran İzmir temsilcisi kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekibin rakibiyle deplasmanda oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmazken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. İşte Gaziantep FK-Göztepe maçı canlı yayın bilgisi...

GAZİANTEP FK-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Futbol Kulübü ve Göztepe, bugün (1 Kasım) saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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#Gaziantep FK#Göztepe#Süper Lig

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