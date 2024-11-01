SÜPER LİG 11. HAFTA: Gaziantep FK-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçları ile devam ediyor. Gaziantep FK ve Göztepe bu akşam kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de rakibiyle 7. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 7 kez havalandıran İzmir temsilcisi kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekibin rakibiyle deplasmanda oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmazken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. İşte Gaziantep FK-Göztepe maçı canlı yayın bilgisi...

GAZİANTEP FK-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Futbol Kulübü ve Göztepe, bugün (1 Kasım) saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.