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SÜPER LİG 10. HAFTA | Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Konyaspor
SÜPER LİG 10. HAFTA | Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 11:19

Gaziantep FK ve Konyaspor, Süper Lig 10. haftada karşı karşıya geliyor. Güneydoğu temsilcisi, şu ana kadar ligde çıktığı 8 maçta bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü. Yeşi̇l-beyazlı eki̇p ise geride kalan 9 haftada 11 puana sahip. Peki Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Süper Lig mücadeleleri 10. haftada devam ediyor. Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor bugün kozlarını paylaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, ligde 6 puana sahip. Çıktığı 8 maçta rakip fileleri 9 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Mücadeleden 3 puanla dönmek isteyen Gaziantep FK'da sakatlıkları süren Eren Erdoğan, Stephen ve Okereke karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte Gaziantep FK-Konyaspor maçı canlı izle ekranı...

GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ve Konyaspor bugün (27 Ekim) saat 13.30'da başlayacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Konyaspor

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