SÜPER LİG 10. HAFTA | Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig mücadeleleri 10. haftada devam ediyor. Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor bugün kozlarını paylaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, ligde 6 puana sahip. Çıktığı 8 maçta rakip fileleri 9 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi, kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Mücadeleden 3 puanla dönmek isteyen Gaziantep FK'da sakatlıkları süren Eren Erdoğan, Stephen ve Okereke karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte Gaziantep FK-Konyaspor maçı canlı izle ekranı...

GAZİANTEP FK-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ve Konyaspor bugün (27 Ekim) saat 13.30'da başlayacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.