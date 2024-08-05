Süper Kupa'daki 5-0'lık hezimet Avrupa'da manşetlerde: Beşiktaş, Galatasaray'ı küçük düşürdü

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Beşiktaş’ın Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 5-0 gibi tarihi bir skorla yenmesi sadece Türkiye’de değil, İtalya ve Hollanda’da da büyük yankı yarattı. Biri henüz 21. saniyede olmak üzere iki gol atan Ciro İmmobile, ülkesi İtalyan medyasında manşetlerde yer alırken, Hollanda basını da takımın başında çıktığı ilk maçta kupa kazanan vatandaşları Giovanni van Bronckhorst’a övgüler yağdırdı. İtalya ve Hollanda medyasının maçla ilgili başlık ve yorumları şöyle:

LA GAZETTA DELLO SPORT: MAURO iCARDi’NiN GALATASARAY’I YIKILDI

Immobile’den iki gol. İcardi’nin G.Saray’ı yıkıldı. Ciro, alınan 5-0’lık galibiyetin baş kahramanı. Sadece 21. saniyede ilk golü attı. Bombacı daha iyi bir başlangıç hayal edemezdi.

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SPORMEDiASET: EN HIZLI GOL REKORUNU KIRDI

Ciro İmmobile rüya gibi bir başlangıçla İcardi ve Mertens’in G.Saray’ına karşı duble yaptı. İmmobile 21. saniyede golü atarak İcardi’ye ait 49 saniyelik en hızlı gol rekorunu kırdı.

CORRiERE DELLO SPORT: iMMOBiLE, LAZiO GÜNLERiNDEKi GiBi

Lazio’nun eski kaptanı İmmobile, Beşiktaş’ta ilk resmi maçta Türkiye’ye damgasını vurmak için sadece 21 saniye harcadı. Lazio günlerindeki gibi olan İmmobile ilk kupasını aldı.

VOETBALPRiMEUR: VAN BRONCKHORST’A BÜYÜK ONUR

VAN Bronckhorst Süper Kupası mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray’ı 5-0 mağlup etti. Hollandalı teknik direktöre Türk topraklarındaki ilk ödülünü kaldırma onuru verildi...

CALCiO MERCATO: iKi CiRO’NUN MÜCADELESiYDi

İki Ciro... İmmobile ve Napoli’de Ciro lakabını alan Mertens arasındaki bir mücadeleydi. Mertens, İmmobile için şaka yapmıştı; ‘Burada sadece bir Ciro var, ona söyledim.’

AD: GURUR VERiCi BAŞLANGIÇ

Daha gurur verici bir başlangıç olamaz. Feyenoord ve Rangers’ın eski teknik direktörü van Bronckhorst, yeni kulübü Beşiktaş’la Galatasaray’ı 5-0 yendi ve Süper Kupa’yı kazandı.

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SKY SPORTS iTALiA: KiŞiSEL REKORUNU GÜNCELLEDi

Ciro Immobile Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıktı ve ilk kupasını kazandı. Ama hepsinden önemlisi, sadece 21. saniyesinde attığı ve kendisini Türk futbol tarihine yazdıran gol.

NOS: BEŞiKTAŞ, G.SARAY’I KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ

VAN Bronckhorst ve Beşiktaş, Süper Kupa’da ezeli rakibi G.Saray’ı küçük düşürdü. Sezonun ilk maçında, Galatasaray’ı 5-0 yenerek, yeni takımına Süper Kupa şampiyonu yaptı.

CiRO iMMOBiLE: 21 SANiYEDE IŞIĞI GÖRDÜM

Süper Kupa’da Galatasaray’a karşı duble yapan İmmobile, “21’nci saniyede ışığı gördüm. Ve gol atacağımızı hissettim. Sezona nasıl başlarsak öyle devam eder. İyi bir başlangıç oldu. Moral ve motivasyonumuz arttı. Gollerim daha renkli ve aksiyonlu olacak” ifadesini kullandı.