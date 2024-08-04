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Süper Kupa'da Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray ara vermeden Süper Lig hazırlıklarına başladı

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#Galatasaray#Süper Lig#Hatayspor
Süper Kupada Beşiktaşa kaybeden Galatasaray ara vermeden Süper Lig hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 14:02

Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 kaybeden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı futbol takımında gözler lige çevrildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

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Sarı-kırmızılıların iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanı topa sahip olma organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, 6 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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#Galatasaray#Süper Lig#Hatayspor

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