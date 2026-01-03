×
Futbol Haberleri

Süper Kupa yarı final maçlarının hakemleri açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 14:45

Süper Kupa'da oynanacak Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor maçlarının hakemleri açıklandı.

5 Ocak Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek.

Fenerbahçe ile Samsunspor'un kozlarını paylaşacağı 6 Ocak Salı günkü mücadelenin hakemi ise Ali Şansalan oldu.

İşte yapılan açıklama;

Turkcell Süper Kupa'da yarı final müsabakaları 5 ve 6 Ocak 2026'da, final müsabakası 10 Ocak 2026'da oynanacaktır.

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda ikinci yarı 17 Ocak 2026'da, Trendyol 1. Lig'de ikinci yarı 9 Ocak 2026'da, Nesine 2. Lig'de ikinci yarı 10 Ocak 2026'da, Nesine 3. Lig'de ikinci yarı 10 Ocak 2026'da başlayacaktır.

