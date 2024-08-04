Süper Kupa sonrası çarpıcı yorum! 'Galatasaray tatilden dönememiş! Beşiktaş ezdi geçti'

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TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 5-0 kazanan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş'ın gollerini 1 ve 81. dakikalarda Immobile, 53. dakikada Svensson, 90'da Rafa Silva ve 90+3'te Mustafa Hekimoğlu attı. Galatasaray'da Nelsson 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Fırat Aydınus, tarihi skorla biten mücadeleyi değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: GRİLERDEN ARINMIŞ SİMSİYAH-BEMBEYAZ BİR TAKIM

Geçen sezonki Beşiktaş’ın en büyük sorunu ‘gri adamlar’dı.

Beşiktaş’ın yeni teknik adamı Van Bronckhorst, Olimpiyat Stadı’nda şahane bir gala yaptı dün. Geçen sezonki Beşiktaş’ın en büyük sorunu “gri adamlar”dı. Takımın yarısının ya sağlığı gri, ya performansı gri, ya pozisyonu gri idi. Bu Beşiktaş tüm bu griliklerden arınmış. Herkesin pozisyonu net. Herkes diri. Yeniler Paulista, Rafa ve İmmobile çok canlı. Onların yanına sezonu yüzde yüzle açan Colley, Svensson ve Gedson’u da ekleyin. Geçen sezonun gri takımı gitmiş, yerine simsiyah-bembeyaz çakı gibi bir takım gelmiş.

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G.SARAY SEZONU AÇAMAMIŞ

Şampiyon Galatasaray’sa yeni sezonu açamamış adeta. Tabii ki Eurolardan dönen Abdülkerim, Barış, Kerem, Copa America’da final oynayan Davinson gibi hazırlık kampı eksikleri vardı Okan Buruk’un. Ancak dünkü görüntüyü yalnızca bu verilerle açıklamak mümkün değil. Nelsson kariyerinin en kötü günlerinden birini yaşadı. Bir de maça Demirbay ve Barış’sız başlayınca geriden de çıkamadı, önde de top tutamadı sarı kırmızılılar. Dün Beşiktaş rakibini her hattıyla sürklase ederek tarihi bir zafer kazandı Galatasaray’a karşı.

BiZ ÖN ELEMELER ÜLKESiYiZ

UEFA sıralamasında bir üstümüzde yer alan Belçika’da ikinci hafta oynanıyor. Bir altımızdaki Çekya’da üçüncü hafta. Lugano’nun liginde 4’üncü hafta, Rapid’in ligi dün başladı. Bir önceki federasyonun düşük IQ’su sebebiyle 19 takımla oynanacak şu tuhaf sezon bitip 18’li rutinimize döndükten sonra Süper Lig’in atması gereken önemli adımlardan biri şu: Lige bir hafta daha erken, ağustos başında start verebiliriz. Biz bir ön elemeler ülkesiyiz. Bu hayati maçlara temsilcilerimizi daha hazır çıkarmamız lazım.

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TÜM BUNLAR IQ MESELESi

Bir önceki TFF’nin bu sezon bir konuda daha uyanık davranmasını beklerdim: Geçen yıl benim de hatırlatmamla Avrupa’da play-off turu iki ayağı arasındaki lig maçları ertelenmişti. Bu yıl da muhtemelen 5 takımımız o play-offları oynayacaklar ve ligde üçüncü hafta maçları ertelenecek. Çünkü rakip ülkeler, Belçika’sı, Hollanda’sı hepsi yapıyorlar bu uygulamayı. Bu sezon ligde üçüncü haftayı Beşiktaş bay geçiyor. O hafta fikstürde Başakşehir, Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı da birbirleriyle eşleştirseniz, sadece iki maç ertelemeniz yeterli olacaktı. Ama dediğim gibi tüm bunlar, IQ meselesi.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ EZDİ GEÇTİ

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Taraftarıyla, takımıyla her alanda G.Saray’dan üstün olan Kartal hak etti.

Beşiktaş çok daha organize, kararlı ve fiziksel olarak çok daha iyi durumdaydı. Galatasaray’a pozisyon vermeden 5 gol atıp tarihi bir zafer elde etti. İlk dakikada gelen golün ardından çok akılcı oynayan siyah beyazlılar son şampiyona pozisyon dahi vermedi. Beşiktaş çok mu iyiydi? Hayır. Galatasaray çok kötüydü. Son yıllarda bu kadar kötü bir Galatasaray görmedik. Bu kadar oturmuş bir takım 90 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremedi. Okan Buruk’un neden Davinson Sanchez ve Kerem Demirbay’ı yedek bıraktığını anlayamadık. Ama son şampiyon büyük bir rehavetle hiç hazır görünmedi ve ezeli rakibi karşısında büyük bir darbe yedi.

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G.SARAY TATiLDEN GELMiŞ GiBiYDi

Okan Hoca çift santrfora döndü, ardından da Torreira’yı çıkartıp farklı mağlubiyete davetiye çıkarttı. Galatasaray’a tarihi hezimet yaşatan Beşiktaş saha içinde çok organize ve ne yaptığını bilen taraf idi. Van Bronckhorst’un takımı çok iyi alan daraltıp ön alan baskısı yapıyor. Colley yanında Paulista gibi lider bir stoper ile harika bir performans ortaya koydu. Rafa Silva ve İmmobile büyük kalite. Al Musrati oyun lideri. Beşiktaş çok daha kararlı ve enerjik görünürken Galatasaray tatilden gelmiş gibiydi. Beşiktaş akılcı ve tarihi bir zafer elde etti.

BURUK’UN HAMLELERi SKORA ETKi ETTi

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Taraftarıyla, takımıyla Süper Kupa’da her alanda Galatasaray’dan daha üstün olan Beşiktaş kupayı fazlasıyla hak etti. Bu 5-0’lık galibiyette Okan Buruk’un önce çift santrfora dönmesi ve ardından da Torreira’yı da çıkartıp orta alanı boşaltmasının etkisi de göz ardı edilemez. Rafa Silva, Jonas Svensson, Ciro İmmobile ve Giovanni Van Bronckhorst bu görkemli galibiyetin mimarları oldu.

FIRAT AYDINUS: IMMOBILIZER KUPA BEYİ BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlı takım hemen her hattıyla hazır gözüktü. Galatasaray ise ihtiyaç duyduğu transferleri acilen yapmalı.

Nihayet vaktinde oynanan bir Süper Kupa maçı... Geçmiş sezonun son maçı yeni transferlerle oynandı. Yeni sezon adına takımların bir nevi görücüye çıktığı Olimpiyat Stadı’ndaki Süper Kupa maçı Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş’ı karşı karşıya getirdi. Galatasaray oturmuş bir kadro ile, Beşiktaş üç yeni transferiyle maça başladı. İmmobile bu oyuncular arasında en çok merak edileniydi.

Maç Nelsson’un hediyesi, İmmobile‘nin ‘ben geldim’ demesiyle başladı. 21. saniyede gelen gol sadece iki takımın stratejisini değil maçın hikayesini bile değiştirecek bir sekanstı. İlk maç, ilk gol, 20. saniye ve Galatasaray’a karşı...

İlk yarıda her iki takımın özellikle defans hatlarının hazır olmadığını gördük. Galatasaray’da Nelsson, Beşiktaş’ta da Gedson ilk yarı itibariyle en kötüleriydi. Golden sonra oyun Beşiktaş’ın istediği gibi oynanmaya başladı. Gol için üstüne gelen Galatasaray’ın bıraktığı boş alanlara uzun toplar atarak Semih ve İmmobile’ye imkan sağlamaya çalıştı. Beşiktaş ilk yarı itibari ile iki sene önceki Jorge Jesus taktiğini kullanarak defansı öne doğru çıkartıp çizgi defans yaptı. Bu da Galatasaray adına atılan iki golün ofsaytla neticelenmesine sebep oldu. Galatasaray defansı zaman zaman özgüven ile küçük görmeyi karıştırırcasına defans hatalarına imza attı. Sarı kırmızılılar cepten yiyen bir görüntüdeydi. Beşiktaş ise daha istekli ve motiveydi.

BEŞiKTAŞ’IN YENiLERi iYiYDi

İkinci yarı biraz daha hareketli ve pozisyonu başladı. Bu dakikalarda golün geleceği belliydi. Ya Galatasaray’dan ya da Beşiktaş’tan... Kaçan pozisyonlar bunun göstergesiydi. Önce Beşiktaş sonra Galatasaray kaçırdı ve sonra siyah beyazlılar ikinci golü buldu Svensson ile. Beşiktaş’ta Paulista göz doldurdu. Rafa ve İmbomile de isabetli transferler olmuş. Beşiktaş hazır gözüktü. G.Saray ihtiyacı olduğu transferleri acilen yapmalı. İlk golde hata yapan ve kırmızı gören Nelsson belki de son maçını oynamış olabilir.

SANSASYONEL SKOR

Sezon öncesi bu maç Galatasaray’da sıkıntıları görme açısından iyi oldu. Beşiktaş daha doğru, efektif ve istekli oynadı. Galatasaray, bıraktığı yerden geriye gitmiş. Hele son dakikalarda Beşiktaş adeta Galatasaray’ın kontağını kapattı, immobilizer misali ve sansasyonel bir skorla ‘kupa beyi benim’ dedi.

SKOR, HATALARINI ÖRTBAS EDER AMA KARAOĞLAN’I YANILTIR

Bu tür maçlar hakemler adına onore edilen maçlardır. Sezonun en iyi performansını gösteren ve ligin yükünü çeken hakemler arasından seçilip bu maça atanarak onurlandırılması gerekir. Atilla Karaoğlan mı? Sizin takdirinize bırakıyorum... Geçen seneki derbi performansları bu maç için ne kadar etken oldu acaba? Tahminim hakemi TFF atadı. Ama yardımcı hakem, dördüncü hakem ve gözlemci atamaları adamcılığın daniskasıydı. Şimdi Atilla Karaoğlan bu maçta sakatlık vs bir problem yaşasaydı, 4. hakem Mehmet Türkmen mi yönetecekti bu maçı? Hangi tecrübe ile? Atilla sezona tam hazır değil. Bu skor ve sonuç hatalarını örtbas eder. Fakat bu Karaoğlan’ı yanıltır sadece.