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Süper Kupa, Manchester City'nin! Sevilla penaltılarda yıkıldı

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#Manchester City#Sevilla#Süper Kupa
Süper Kupa, Manchester Citynin Sevilla penaltılarda yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 00:06

UEFA Süper Kupa, Atina'da oynanan maçta Sevilla'yı penaltılar sonucu mağlup eden Manchester City'nin oldu.

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UEFA Süper Kupa maçı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasında oynandı. Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

Sevilla'nın golünü 25. dakikada En Nesyri atarken Manchester City'nin 63. dakikada Cole Palmer kaydetti.

1-1 biten maçın ardından doğrudan penaltılara geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan İngiliz ekibi, tarihinin ilk UEFA Süper Kupa zaferini yaşadı.

PENALTILAR

Manchester City: Haaland(attı), Alvarez(attı), Kovacic(attı), Grealish(attı), Walker(attı)

Sevilla: Ocampos(attı), Rafael Mir(attı), Ivan Rakitic(attı), Gonzalo Montiel(attı), Nemanja Gudelj (kaçırdı)

GUARDIOLA'DAN BİR İLK

UEFA Süper Kupa'yı 4. kez kazanan ve Ancelotti'nin rekoruna ortak olan Pep Guardiola, 3 farklı kulüple Süper Kupa kazanan ilk teknik adam oldu.

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İspanyol teknik adam kariyerindeki 36. kupayı kazanmış oldu.

SEVILLA 6. KEZ KAYBETTİ

UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kez kazanan Sevilla, 6. kez UEFA Süper Kupa maçını kaybetti.

Süper Kupa, Manchester Citynin Sevilla penaltılarda yıkıldı

MANCHESTER CITY 1-1 SEVILLA

GOL: 25' En Nesyri, 63' Palmer

Normal süre sonucu: 1-1

İlk yarı sonucu: 0-1

iLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Ake, Rodri, Kovacic, Foden, Palmer, Grealish, Haaland

Sevilla: Bono, Navas, Bade, Gudelj, Acuna, Jordan, Rakitic, Oliver, Ocampos, Lamela, En Nesyri

Süper Kupa, Manchester Citynin Sevilla penaltılarda yıkıldı

 

 

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#Manchester City#Sevilla#Süper Kupa

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