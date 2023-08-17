Süper Kupa, Manchester City'nin! Sevilla penaltılarda yıkıldı

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UEFA Süper Kupa maçı, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasında oynandı. Pire'deki Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 sona erdi.
Sevilla'nın golünü 25. dakikada En Nesyri atarken Manchester City'nin 63. dakikada Cole Palmer kaydetti.
1-1 biten maçın ardından doğrudan penaltılara geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan İngiliz ekibi, tarihinin ilk UEFA Süper Kupa zaferini yaşadı.
PENALTILAR
Manchester City: Haaland(attı), Alvarez(attı), Kovacic(attı), Grealish(attı), Walker(attı)
Sevilla: Ocampos(attı), Rafael Mir(attı), Ivan Rakitic(attı), Gonzalo Montiel(attı), Nemanja Gudelj (kaçırdı)
GUARDIOLA'DAN BİR İLK
UEFA Süper Kupa'yı 4. kez kazanan ve Ancelotti'nin rekoruna ortak olan Pep Guardiola, 3 farklı kulüple Süper Kupa kazanan ilk teknik adam oldu.
İspanyol teknik adam kariyerindeki 36. kupayı kazanmış oldu.
SEVILLA 6. KEZ KAYBETTİ
UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kez kazanan Sevilla, 6. kez UEFA Süper Kupa maçını kaybetti.
MANCHESTER CITY 1-1 SEVILLA
GOL: 25' En Nesyri, 63' Palmer
Normal süre sonucu: 1-1
İlk yarı sonucu: 0-1
iLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Ake, Rodri, Kovacic, Foden, Palmer, Grealish, Haaland
Sevilla: Bono, Navas, Bade, Gudelj, Acuna, Jordan, Rakitic, Oliver, Ocampos, Lamela, En Nesyri