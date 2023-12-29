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Süper Kupa maçında skandal olay! Fenerbahçeli taraftar "Atatürk silüeti" nedeniyle stada alınmadı

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#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray
Süper Kupa maçında skandal olay Fenerbahçeli taraftar Atatürk silüeti nedeniyle stada alınmadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 21:39

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması beklenen Süper Kupa maçı, yaşanan pankart ve tişört krizi nedeniyle oynanmazken sarı lacivertli bir taraftar forması nedeniyle stada alınmadığını iddia etti.

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Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe’nin bu akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda saat 20.45’te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, Atatürk pankartı ve Atatürk tişörtleri nedeniyle çıkan kriz sonrası başlamadı.

Karşılaşmayı statta izlemek isteyen seyirciler, tribünleri terk ederken Fenerbahçeli bir taraftar forması nedeniyle stada alınmadığını söyledi. 

Fenerbahçe'nin 100. yıl formasıyla stada girmek istediğini kaydeden taraftar, formadaki Atatürk silüeti nedeniyle stadyuma alınmadığı öne sürdü.

Olayı anlatan taraftar, "Formadan Atatürk var diye; bizi stada almadılar, geri çıkardılar" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR STADYUMDA İSTİKLAL MARŞI OKUDU, MÜZİK AÇILDI

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Maç için tribüne giden taraftarlar, takımların sahaya çıkmamasının ardından tribünde hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu. Marşımızın ilerleyen bölümlerinde stadyumda müzik açıldı.

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#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray

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