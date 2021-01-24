Süper Kupa maçı ne zaman? İşte TFF'nin verdiği tarihi

2020 TFF Süper Kupa finali için artık kısa bir süre kaldı. TFF'nin aldığı karara göre müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Gözler şimdi bu seyir zevki yüksek müsabakanın tarihinde. İşte, konuya dair ayrıntılar...

TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 20.45 olarak belirlendiği duyuruldu.