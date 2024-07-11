'Süper Kupa maçı büyük ihtimalle 3 Ağustos'ta, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak'

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Vardar, Süper Lig şampiyonı Galatasaray'la oynayacakları Süper Kupa maçıyla ilgili olarak "Süper Kupa maçı yüzde 80 ihtimalle 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak" ifadelerini kullandı.

Vardar Slovenya'ya 29 futbolcu ile gittiklerini belirterek "Muçi, Semih ve kaleci Mert katılınca 32 kişi olacağız. Bu sene daha hazır bir Beşiktaş olacak” diye konuştu.

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İLK 10 GÜN İYİ GEÇTİ

Vardar ayrıca “İlk 10 günlük dönem iyi geçti. Çok hazır bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir hazırlık kampının geçmesi lige de yansıyacak” dedi.