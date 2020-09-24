Süper Kupa hangi takımın olacak? Bayern'in Sevilla karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BAYERN

- Önce Bundesliga, arkasından Almanya Kupası ve son olarak da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern biraz durulur mu diyorduk, yeni sezona da 8-0'lık Schalke galibiyetiyle giriş yaptılar.

- Ivan Perisic ve Philippe Coutinho'nun kiralık kontratları sona erdi, Thiago Alcantara da Liverpool'a transfer oldu. Takıma Leroy Sane monte edildi. Manuel Neuer, Alexander Nübel ile yedeklendi.

- Macaristan kafilesinde hafif sakatlıkları bulunan David Alaba ve Alphonso Davies yer alırken, Kingsley Coman ise Almanya'da bırakıldı.

SEVILLA

- Geçen sezonun en dikkat çeken takım performanslarından birine de kuşkusuz Sevilla imzasını atmıştı.

- Pandemi arasından sonraki 11 La Liga maçında yenilgi yüzü görmeyip ligi 4. sırada tamamladılar, Avrupa Ligi'nde ise Manchester United ve Inter'i devirip kupaya uzandılar.

- Yenilmez armadanın 2 önemli parçası değişti. Ever Banega'nin yeni durağı Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımı olurken, Real Madrid'den kiralık olarak kadroda bulunan Sergio Reguilon da İspanya üstünden Tottenham yolcusu oldu.

- Sol beke Marcos Acuna takviyesi yapılırken, orta alana Real Sociedad'dan Oscar Rodriguez alındı ve 7 sezon sonra Ivan Rakitic takıma geri döndü.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım daha önce 2 kez karşılaştı, Sevilla bu 2 maçı da kazanamadı. (1 beraberlik - 1 Bayern galibiyeti)

- Bayern, 2020 yılında oynadığı 28 resmi maçı kaybetmedi! (27 galibiyet)

- Sevilla son 21 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. (12 galibiyet - 9 beraberlik)

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Leroy Sane'nin Bayern formasıyla ilk golü! İzleyelim...