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Süper Kupa finali ne zaman? TFF yer ve tarihi açıkladı

#Süper Kupa#TFF#Süper Kupa Finali
Süper Kupa finali ne zaman TFF yer ve tarihi açıkladı

Turkcell Süper Kupa maçı, Katar'da oynanacak. Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği müsabaka Ocak 2022'de yapılacak. TFF'nin bu bilgileri açıklamasının ardından şimdi de maçın tarihi merak konusu oldu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacağını açıkladı. İşte, Süper Kupa finali hakkında bilgi...

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak."

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