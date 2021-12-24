Süper Kupa finali ne zaman? İşte 2021 Süper Kupa final maçı tarihi

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Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçı hakkındaki araştırmalar son günlerde hız kazandı. Başta final etabındaki takımlara gönül verenler olmak üzere pek çok futbolsever, tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, 2021 Süper Kupa final maçı tarihi...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.