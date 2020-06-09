Süper Kupa finali Katar'da!

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK | Türkiye ile Katar arasındaki dostluk futbola da yansıdı... 201920 Sezonu Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası galibini karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa finali, önümüzdeki yıl Katar’daki karşılaşma ile sahibini bulacak.

Maç, Kovid-19 pandemisi sürecinin devam etmesi ve Katar’daki iklim koşulları nedeniyle önümüzdeki sezonun devre arasında, yani Ocak 2021’de oynanacak. Finalde takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülünün sahibi olacak.

İLK 3 YIL ALMANYA’DAYDI

2006’dan bu yana düzenlenen TFF Süper Kupa’da ilk 3 yılın şampiyonları, Almanya’da belli olmuştu. Maçlar Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.

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