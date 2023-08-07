Süper Kupa finali Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak? İşte, Süper Kupa final maçı 2023

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Süper Kupa finali ne zaman 2023 yılında merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, tarafından yapılan açıklamada bu yıl oynanacak müsabakanın normalde oynanan dönemden çok farklı bir tarihte yapılacağı ifade edildi. Peki, Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ 2023 NE ZAMAN?

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır.

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Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır.

Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray MAÇI NE ZAMAN?

Bu yıl 50. si oynanacak Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı. Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu. Ligin devre arasında gerçekleşecek olan Süper Kupa Finali ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.