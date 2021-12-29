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Süper Kupa final maçı ne zaman? İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçı tarihi

#Süper Kupa#Tff#Süper Kupa Finali
Süper Kupa final maçı ne zaman İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçı tarihi

Turkcell Süper Kupa maçına dair araştırmalar, Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından hız kazandı. Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının, tam olarak hangi tarihte yapılacağı pek çok futbolseverce sorgulanıyor. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman?

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2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakanın, Katar'da oynanacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçı tarihi...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.

TFF AÇIKLADI

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak."

 

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