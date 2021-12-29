Süper Kupa final maçı ne zaman? İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçı tarihi

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2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 2021 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakanın, Katar'da oynanacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İşte Beşiktaş-Antalyaspor maçı tarihi...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil üstlenecek.

TFF AÇIKLADI

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak."