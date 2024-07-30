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Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? Heyecanlı karşılaşma için geri sayım!

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Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar Heyecanlı karşılaşma için geri sayım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 11:37

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa mücadelesi heyecanla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ve 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa'da mücadele edecek. Taraftarlar bu heyecanlı karşılaşmaya yakından tanık olmak için maç biletlerine odaklandı. Süper Kupa maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasının biletlerin satışa sunulacağı tarih açıklandı ve fiyatları belli oldu. Peki Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı merakla bekleniyor. Mücadele 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Peki Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar?

SÜPER KUPA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakasının biletleri, 30 Temmuz Salı günü saat 09.00 itibarıyla passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

GS-BJK SÜPER KUPA BİLETLERİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan da satın alınabilecek. Tüm biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapalı olacak.

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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Turkcell Süper Kupa mücadelesinin bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi.

Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar Batı ve Güney, Beşiktaşlı taraftarlar da Doğu ve Kuzey tribünlerinde yer alacak.

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