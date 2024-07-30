Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar? Heyecanlı karşılaşma için geri sayım!

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı merakla bekleniyor. Mücadele 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Peki Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar?

SÜPER KUPA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2024 müsabakasının biletleri, 30 Temmuz Salı günü saat 09.00 itibarıyla passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

GS-BJK SÜPER KUPA BİLETLERİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan da satın alınabilecek. Tüm biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapalı olacak.

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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Turkcell Süper Kupa mücadelesinin bilet fiyatları kale arkaları 600 TL, Doğu-Batı tribünleri 1200 TL olarak belirlendi.

Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar Batı ve Güney, Beşiktaşlı taraftarlar da Doğu ve Kuzey tribünlerinde yer alacak.