Super Bowl'da Philadelphia Eagles şampiyon oldu

Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome'da oynanan mücadeleye ağırlığını koyan Eagles, üçüncü çeyreğin sonlarına kadar rakibine sayı şansı tanımadı. Eagles, 34-0'lık seriyle girdiği karşılaşmada Chiefs'i 40-22 yenerek 2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Statta 65 bin 719 sporseverin takip ettiği karşılaşmayı kazanan Eagles, 2017'den sonra ikinci kez Lombardi Kupası'nı müzesine götürdü. Eagles, Chiefs'e 38-35 yenilerek şampiyonluğu kaçırdığı 2022 sezonundaki Super Bowl'un rövanşını da almayı başardı.

Eagles'ın oyun kurucusu Jalen Hurts, 59. Super Bowl'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Kariyerinde ilk kez MVP ödülünü layık görülen Hurts, 22'de 17 pas isabetiyle oynadığı müsabakada 2 sayı (touchdown) pası ve 222 yardalık pas mesafesi kaydetti.

Chiefs ise üst üste üçüncü olmak üzere tarihinin 5. şampiyonluğu için çıktığı mücadelede hayal kırıklığı yaşadı.

Kariyerinde üçer kez NFL şampiyonluğu yaşayan ve Super Bowl maçlarının MVP'si seçilen Chiefs'in yıldız oyun kurucusu Patrick Mahomes da kupanın bir adım uzağında kaldı.

Ayrıca karşılaşmanın devre arasında Kendrick Lamar ve SZA, şarkılarıyla sahne aldı.

Devre arası gösterisi sırasında dansçıların arasına giren bir kişi, elinde Sudan ve Filistin bayrağı ile Sudan'daki savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

