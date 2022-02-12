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Super Bowl 2022 ne zaman, saat kaçta yapılacak?

#Super Bowl#Super Bowl 2022#Super Bowl Ne Zaman
Super Bowl 2022 ne zaman, saat kaçta yapılacak

Super Bowl 2022 ile yine ihtişamlı bir gösteri sporseverlerle buluşacak. Her yıl ABD'de düzenlenen Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı olarak bilinen Super Bowl, bu yıl da pek çok ünlü sanatçıya ev sahipliği yapacak. Peki, Super Bowl 2022 ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Super Bowl, bu yıl da birbirinden ünlü ismi sahneye çıkaracak. Super Bowl bu yıl 14 Şubat Pazartesi günü TSİ 02.30'da ekranlara gelecek. Organizasyonun detayları ise şu şekilde olacak;

EN PAHALI STAT
Bu yıl 56’ncısı Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda gerçekleşecek olan kupa maçı NFL takımlarından The Rams ile Cincinnati Bengals arasında oynanacak.

NBC’deki canlı yayın 13 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl SoFi Stadyumu’nun tadilatı sebebiyle Super Bowl müsabakası yıllar sonra ilk kez Miami’de oynanmıştı. Bu yıl ise kupa maçı, 5.5 milyar dolarlık renovasyon sonrası bu zamana kadar dünyada inşa edilmiş en pahalı stadyum unvanına kavuşan SoFi sahasına geri dönüyor.
70 bin kişi kapasiteli stadyum aynı zamanda ABD’nin en geniş ekranlarına sahip “dijital stadyum” olarak da adlandırılıyor.

Super Bowl 2022 ne zaman, saat kaçta yapılacak


REKLAMLARDA KİM VAR
Super Bowl müsabakaları maç sonucu kadar devre arasında verilen reklamlarla da merak edilen bir etkinlik. Bu yılki reklamlar şimdiden görücüye çıktı. Lakin benim nazarımda olduğu gibi reklamcılar ve iletişim uzmanlarınca da geçtiğimiz yıllara kıyasla pek de yaratıcı bulunmadı.
Elektrikli otomobil markaları ise nispeten bu algıyı kıran ilgi çekici birkaç iş ortaya çıkardı diyebiliriz.
Zaten Super Bowl’da bu yıl totalde reklam veren marka sayısına baktığımızda en fazla bu çevreci otomobil markalarının reklam vermiş olduğunu gördük.
Aralarındaki en ilgi çekici reklamın ise Arnold Schwarzenegger’ın Zeus’u canlandırdığı BMW elektrikli araç reklamı olduğunu çok net söyleyebiliriz.
Schwarzenegger’ın geçen hafta sosyal medyada paylaştığı Zeus kostumlü fotoğrafı çok konuşulmuş ve yeni bir filmin ön duyurusu olarak yorumlanmıştı.
Super Bowl 2022 ne zaman, saat kaçta yapılacak

Super Bowl reklamlarının kısa versiyonlarının yayınlanmasıyla birlikte ünlü aktörün hayranları her ne kadar üzüldüyse de bu yılın en yaratıcı Super Bowl reklamının bu kampanya olduğu konuşulmakta.
Bir diğer merak edilen reklam ise geçen yıl 25 yıllık Super Bowl reklamlarına pandemi sebebiyle ilk kez ara veren Budweiser’ın nasıl bir dönüş yapacağıydı.
Pandemin yavaşlattığı sosyal hayata ve maçlara verdiği sponsorluk molasına atıfta bulunarak “geri döndük” sloganlı kısa bir reklam yayınlayan marka, büyük ses getireceğine inanılan reklamın uzun versiyonunu ise maç gecesi yayınlayacakmış.

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EFSANELER BULUŞMASI
Maç arası konserleri büyük bir heyecanla beklenen oyunlarda bu yıl sahne alacak isimler açıklandı.
Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem ve Kendrick Lamar gibi nostaljik R&B yıldızlarının etkinlikte yer alacak olması dikkat çekti ve “efsaneler buluşması” olarak adlandırıldı.
Z kuşağının beklentilerini bu yıl çok karşılamayan NFL yönetiminin biraz daha nostaljik bir seçim yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu rağmen NFL’nin resmi YouTube hesabında yayınlanan, beş sanatçının ABD’nin farklı şehirlerinden bir araya gelişini anlatan video şimdiden 10 milyondan fazla seyredildi.
Amerika milli marşını kimin okuyacağı açıklanmazken süpriz bir ismin son dakika duyurulacağı konuşuluyor. Kutlamalardaki şov detaylarının yanında pandemi kurallarının da gözardı edilmediği etkinlikte stadyuma alınacak tüm izleyicilerin maçı maskeyle izlemesinin zorunlu olacağı açıklandı. Aşısız bilet sahiplerinin tribünlere alınmayacağı da belirtildi.

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