Super Bowl 2022 ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Super Bowl, bu yıl da birbirinden ünlü ismi sahneye çıkaracak. Super Bowl bu yıl 14 Şubat Pazartesi günü TSİ 02.30'da ekranlara gelecek. Organizasyonun detayları ise şu şekilde olacak;
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Bu yıl 56’ncısı Los Angeles’taki SoFi Stadyumu’nda gerçekleşecek olan kupa maçı NFL takımlarından The Rams ile Cincinnati Bengals arasında oynanacak.
NBC’deki canlı yayın 13 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl SoFi Stadyumu’nun tadilatı sebebiyle Super Bowl müsabakası yıllar sonra ilk kez Miami’de oynanmıştı. Bu yıl ise kupa maçı, 5.5 milyar dolarlık renovasyon sonrası bu zamana kadar dünyada inşa edilmiş en pahalı stadyum unvanına kavuşan SoFi sahasına geri dönüyor.
70 bin kişi kapasiteli stadyum aynı zamanda ABD’nin en geniş ekranlarına sahip “dijital stadyum” olarak da adlandırılıyor.
EFSANELER BULUŞMASI
Maç arası konserleri büyük bir heyecanla beklenen oyunlarda bu yıl sahne alacak isimler açıklandı.
Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem ve Kendrick Lamar gibi nostaljik R&B yıldızlarının etkinlikte yer alacak olması dikkat çekti ve “efsaneler buluşması” olarak adlandırıldı.
Z kuşağının beklentilerini bu yıl çok karşılamayan NFL yönetiminin biraz daha nostaljik bir seçim yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu rağmen NFL’nin resmi YouTube hesabında yayınlanan, beş sanatçının ABD’nin farklı şehirlerinden bir araya gelişini anlatan video şimdiden 10 milyondan fazla seyredildi.
Amerika milli marşını kimin okuyacağı açıklanmazken süpriz bir ismin son dakika duyurulacağı konuşuluyor. Kutlamalardaki şov detaylarının yanında pandemi kurallarının da gözardı edilmediği etkinlikte stadyuma alınacak tüm izleyicilerin maçı maskeyle izlemesinin zorunlu olacağı açıklandı. Aşısız bilet sahiplerinin tribünlere alınmayacağı da belirtildi.