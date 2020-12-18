MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSumudica’nın Fenerbahçe karnesi! Sadece 1 puan...
GeriFutbol Sumudica’nın Fenerbahçe karnesi! Sadece 1 puan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

Sumudica’nın Fenerbahçe karnesi! Sadece 1 puan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sumudica’nın Fenerbahçe karnesi! Sadece 1 puan...
Abone Olgoogle-news

Gaziantep Futbol Kulübü’nün deneyimli teknik adamı Marius Sumudica, Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 4 maçın 2’sinde 5-0 gibi farklı bir skorla yenilirken, bu maçlardan sadece 1 puan toplayabildi.

Gaziantep FK’nın deneyimli Rumen teknik adamı Marius Sumudica, Kayserispor ve Gaziantep FK ile Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 4 maçta sadece 1 puan toplayabildi. 2017-2018 sezonunda Kayserispor’u çalıştıran Sumudica, Fenerbahçe ile karşılaştığı 2 maçta evinde 0-5 yenilirken ve deplasmanda 3-3’lük skorla berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK ile Fenerbahçe’ye karşı 2 maça çıkan Sumudica, deplasmanda 5-0, evinde oynadığı maçta ise 0-2’lık skorla yenildi.

Hedef galibiyet

Ligin 6’ıncı sırasında yer alan Gaziantep FK, Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasına galibiyet hedefiyle çıkacak. Öte yandan geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ne 3-0 yenilen Fenerbahçe ise Gaziantep FK maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

 

Sumudica’nın Fenerbahçe karnesi Sadece 1 puan...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle