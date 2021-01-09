Sumudica'dan maç sonu sözleşme açıklaması!

Marius Sumudica'nın açıklamaları şu şekilde:

Sivasspor'u tebrik ediyorum. Ancak %100 penaltımız verilmedi. Sivasspor'un kimseye ihtiyacı yok.

"YÖNETİM BENDEN İNDİRİM TALEP ETTİ"

Sosyal medyada hakkımda çok şey söylendi. Benim paranın peşinde koştuğum söyleniyor. Paranın peşinde olsaydım çok başka yerde olurdum. Herkesin maça konsantre olması gerekirken, maçtan önce kulübümün bana yeni kontrat teklif ettiği söylendi. Bu doğru değil. Başkanımız benim maaşımdan %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Bu şehir ve taraftar bunu bilsin. Başkanımızla dün bir toplantı yaptık. Benden %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğimi söyledim. Ben oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Ben bunu memnuniyetle verdim. Kendim açıkladım bu primleri. Başkanımız bu primleri oyunculara veriyorsun, kulübe neden vermiyorsun dediler.

Maaşa ilave olarak 80bin euro vereceklerini söylediler. Biz buraya yabancı bir ülkeye 8 kişilik ekiple geldim. 80 bin 8'e bölünecek. Maaşım 600bin euro. Bunu da tüm Türkiye bilsin.

"EŞİMİ ARAYIP PARA İSTEYECEĞİM"

Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum. Sezon sonuna kadar burada kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam çok zor. Bu takım küme mi düşüyor. Bu takımın olduğu yerin mükafatı bu mudur? Maaş indirimi mi? Size maaş indirimi teklifi gelse kabul eder miydiniz? Eşimi arayacağım ve bana para göndermesini söyleyeceğim.

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