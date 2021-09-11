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GeriFutbol Sumudica'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü hakkında açıklama
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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2021 - 08:43 | Son Güncelleme:

Sumudica'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü hakkında açıklama

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Sumudica'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü hakkında açıklama

Teknik Direktör Sumudica, Rumen gazeteci, Emanuel Roşu'ya Türkiye Milli takımı hakkında konuştu.

Türkiye'de çalıştırdığı takımlarda adından söz ettiren Sumudica A Milli Takım teknik direktörlüğü göreviyle ilgili konuştu.

Sumudica yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli takımında çalışmaktan onur duyarım." dedi. Rumen teknik adam," Adı geçenler arasında olmaktan onur duyuyorum. Şenol Güneş harika bir teknik direktör. Türkiye'de çalışırken beni kulübümde ziyaret etmişti. Türk Milli takımı teknik direktörleri adayları arasında gösterilmek büyük bir onur. Türkiye, büyük bir futbol ülkesidir." ifadelerini kullandı.

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