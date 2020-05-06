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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

Sumudica ve Maxim karantinaya girecek

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Sumudica ve Maxim karantinaya girecek
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica ve futbolculardan Alexandru Maxim, Gaziantep'e dönüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeleri Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolculardan Alexandru Maxim, özel uçakla Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Bugün Gaziantep'e ulaşması beklenen Sumudica ve beraberindekilerin, kente geldiğinde 14 günlük karantina sürecine dahil edilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edileceği kaydedildi.

 

Sumudica ve Maxim karantinaya girecek

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