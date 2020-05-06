Sumudica ve Maxim karantinaya girecek

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeleri Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolculardan Alexandru Maxim, özel uçakla Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.



Bugün Gaziantep'e ulaşması beklenen Sumudica ve beraberindekilerin, kente geldiğinde 14 günlük karantina sürecine dahil edilip Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edileceği kaydedildi.





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