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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 12:02 | Son Güncelleme:

Sumudica, Türk vatandaşı olmak için başvuru yaptı!

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Sumudica, Türk vatandaşı olmak için başvuru yaptı!
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Büyükekşi, AA muhabirine, Rumen teknik adamın geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçme noktasında bir talepte bulunduğunu anımsattı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Hiçbir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: 'Hiçbir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır'

Bunun üzerine gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu. Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek."

Sumudica, Türk vatandaşı olmak için başvuru yaptı

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