Sumudica: Razvan Lucescu, Fenerbahçe'ye gelirse kötü sonuçlarda basın hemen onu paketler

Spor Arena Dış Haberler | Marius Sumudica, Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesini beklemediğini söylerken, Türk basınına da dikkat çekti.

"RAZVAN'I KÖTÜ SONUÇLARDA HEMEN PAKETLERLER"

Digisport'a konuşan Sumudica, "Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçeceğini pek sanmıyorum. Şu anda Arabistan'da iyi gidiyor. Al Hilal ile şampiyon olacak gibi ve ayrılması kolay olmayacak. Açıkçası Türkiye'nin onun için uygun zaman olup olmadığından emin değilim. Fenerbahçe'de muazzam bir baskı var. Hayatımda buradaki gibi bir basın hiç görmedim. Başa çıkamaz demiyorum ama olumsuz sonuçlarda Türk basını Razvan'ı hemen paketler. Razvan, Arabistan'dan yılda 4 milyon kazanıyor ve fesih hükmü var. Türkiye'de bu parayı kazanabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin hoca adaylarının Erol Bulut, Abdullah Avcı, Eusebio Di Francesco, Marco Giampaolo, Laurent Blanc, Christoph Daum ve Nenad Bjelica olduğu belirtildi.





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