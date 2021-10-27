Sumudica: "Bu lig fazla sabır gösterilebilen bir lig değil..."

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Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 10’uncu haftasında sahasında Altay’ı 2-1 mağlup ederek, ligde 4’üncü galibiyetini aldı. Sarı-siyahlı ekip, ligin 11’inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde devam etti.



’MİNİMUM 1 PUAN ALMAMIZ GEREKİYOR’



İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Altay maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını ve artık o maçı unuttuklarını belirterek, "Şimdi sırada Kasımpaşa maçı var. Ben ve ekibim kazandığımız müsabakalardaki aynı duyguyu futbolculara vermek için çalışıyoruz. Bütün hocaların düşünceleri aynıdır. Benimde öyle çok maç kazanıp az maç kaybetmek. İstanbula Kasımpaşa karşısında mücadele etmek için gidiyoruz. Maçı kaybetmememiz çok önemli. Minimum 1 puan almamız gerekiyor. Tabi bu şu anlama gelmiyor; takımımı hiçbir zaman beraberlik elde etmesi için hazırlamam. Zaten beraberliğe hazırlanırsanız bu maçı kaybedersiniz. Biz oraya maçı almaya gidiyoruz. Mücadele vermeye gidiyoruz. Hedefimiz galibiyet" dedi.

Rumen çalıştırıcı, buraya geldiğinde çok iyi bir oyuncu grubuyla karşılaştığını ifade ederek, "Bir aile olmaya çalıştık. Sadece benim ekibim ve futbolcular değil, kulüp çalışanları da dâhil. Ayrıca buna taraftarlar da dahil. İyi bir aile olmaya çalıştık. Kaliteli bir iş yaratmaya çalışıyoruz. Eğer bir gemide aynı yöne doğru hareket ediyorsanız başarı gelir. Farklı yönlere doğru hareket edenler olursa hiçbir başarı gelmez. Büyük takımlar da maç kaybedebiliyor. Dünyanın en iyi takımları bile kaybedebiliyor. Ama umarım bu bizim için yakın zamanda geçerli olmayacak. Bunun üzerine çalışacağız. Taraftarlara, futbolculara ve çalışanlara güven aşılamaya çalışıyoruz. Bu özgüvenle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Türkiye liginin çok zor bir lig olduğunu kaydeden Sumudica, "Bunu kendi ülkemde de konuştuğum zaman söylüyorum. Ayrıca bu lig fazla sabır gösterilebilen bir lig değil. Eğer 4-5 maç işler iyi gitmiyorsa hemen hoca değişikliğine gidiliyor. Bu tabi ki iyi bir şey değil. Malatyaspora geldiğim zaman söz verdiğim şeyler var. İyi sonuçlar almak istiyorum. Ben Malatya kümede kalma mücadelesi vermek için gelmedim. Üst üste maçlar kazanarak ligi en iyi konumda bitirebilmek için söz verdik. Umarım bunu hep beraber başaracağız" diye konuştu.