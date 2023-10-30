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Sumudica: Beşiktaş bizden üstün değildi ama gol atamadık

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#Gaziantep FK#Sumudica#Beşiktaş
Sumudica: Beşiktaş bizden üstün değildi ama gol atamadık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 23:12

Gaziante FK teknik direktörü Marius Sumudica, 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalar yaptı.

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Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, “İki devre de farklı oldu. İlk yarı rakip hiç pozisyona giremedi. Sadece ceza sahasından şutları denedi. Duran toptan bir gol yedik, orada sorumluluk almamız gerekiyordu. Eğer markaj yapmazsak golü yeriz. Bunu kabul edemiyorum. Diğer golü de kornerden yedik. İlk golü yedikten sonra açılmaya başladık, beraberliği sağlamak istiyorduk. Maalesef ikinci golü yedik. Takımı yaptığı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten kolay değil, 30 bin kişinin önünde oynamak. Bu tür maçlarda eğer gol atamazsanız puan kazanamazsınız. 3 tane deplasman maçı yaptık. Kayserispor maçında 4 net pozisyonumuz vardı. Başakşehir maçında da aynısı oldu, 3 pozisyona girdik, penaltı kaçırdık. Bugün yine çok net fırsatlar yakaladık. Denis karşı karşıya topu dışarı attı. Gradel’in şutu kendi oyuncumuza çarpıp dışarı gitti. 3 maça baktığımızda 12 tane net pozisyon yakaladık. Gol atamazsanız nasıl puan kazanırsınız? Sadece savunarak puan kazanamazsınız. Bunu çalışacağız. Ben futbolcularımın Beşiktaş’ı çok iyi kapatmasından dolayı mutluyum. Beşiktaş taktik olarak da bizden üstün değildi. Futbolda gol atarsanız galip geliniyor” ifadelerini kullandı.

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#Gaziantep FK#Sumudica#Beşiktaş

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