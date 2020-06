Sumudica: '3-4 puan daha alırsak ligde kalırız'

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 berabere biten Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligde yer alan iyi bir takıma karşı önemli bir puan aldıklarını ve ligin kalan kısımlarından iki yada üç puan daha almaları halinde ligde kalacaklarına inandığını söyleyen Sumudica, "Bugün bir puan kazandık. Takımımız hazır değildi. Maçın ilk yarısını biz domine ettik ama ikinci yarı kontrol rakipteydi. Bugün bir puan kazandık ve 33 puana yükseldik. O yüzden alınacak her puan kıymetli ve önemli. Bu ligde her maç ayrı bir zorluk derecesinde oynanıyor. Çok farklı bir ortamda futbol oynuyoruz. Oyuncular da ben de bu ortama alışamadık. Maçlarda her şey olabiliyor. Biz, iki yada üç puan daha alırsak ligde kalırız diye düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki maçlara odaklanıp bu puanları toplamak istiyoruz. Sonrasında da gelecek yılın planını yapmaya başlamak istiyoruz. Bugün iyi futbol oynamadı, yani istediğimiz gibi oynamadık. Benim amacım her zaman iyi futbol oynatmak ve bunu çözeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!