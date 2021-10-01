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Sumo Deadlift Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Sumo Deadlift Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

#Sumo Deadlift#Sumo Deadlift Nedir
Sumo Deadlift Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır Sumo Deadlift Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

Deadlift, yerde bulunan ağırlığın kaldırılması şeklinde yapılan bir harekettir. Powerlifting sporunun ana egzersizidir. Deadlift hareketi beli destekleyen bir hareket türüdür. Hareket sırasında yerde bir cisim olduğu düşünülür ve o cismin eğilerek yerden kaldırılması gibi gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan bir harekettir. Peki, Sumo deadlift nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Sumo deadlift hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır detayları ile derledik.

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Vücudun oldukça geniş bir alanının çalışmasını sağlayan deadlift egzersizi kaslar ve sinir sistemi arasında bağ kurulmasını da sağlamaktadır. Sporculara bilinen pek çok faydası olan bu egzersiz antrenmanların vazgeçilmez bir parçasıdır.

Sumo Deadlift Nedir?

Sumo deadlift hareketi, çoklu ve büyük kas gruplarının çalıştırılmasını sağlayarak kas gelişimini ciddi ölçüde desteklemektedir. Çoklu kas gruplarının çalıştırılmasını sağlayarak kas bölgelerinde daha fazla enerji yani ATP üretimini sağlayarak kalori yakma hızını artırmaktadır. Bu nedenle vücut geliştirmeyi hedefleyen sporcular arasında oldukça popüler olan bir hareket türüdür.

Deadlift hareketi yere eğilme şeklinde gerçekleşen bir harekettir. Sporcu yere eğilir ve yerden belirli bir miktarda belirlenmiş olan ağırlığı kaldırma şeklinde hareketi gerçekleştirir.

Sumo Deadlift Ne İşe Yarar?

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Vücut geliştirmek isteyen sporcuların öncelikle tercih ettikleri hareketler içerisindedir. Vücut geliştirme dışında daha pek çok spor hareketleri içerisinde de tercih edilmektedir. Hareket esnasında erkeklerde testosteron hormonunun salınımı artar. Bu durum vücutta baskı oluşturur ve bu baskı sayesinde büyüme hormonunun da yardımı ile kaslar büyümeye ve gelişmeye başlar.

Sumo Deadlift Nasıl Yapılır?

Deadlift, bilinen pek çok versiyona sahiptir. Bu versiyonlardan bir tanesi sumo deadlifttir. Bar ya da dumbell yardımı ile farklı hareketler yapılabilir. Belirlenen ağırlık ayağın önüne doğru konumlandırılır. Sonrasında bacaklar kalçanın genişliğinde açılır. Aşağı doru squat hareketi yapılır ve eller ile ağırlık kavranır. Hareketi uygulama süresince sırt hep dik bir konumda olmalıdır. sırt dik bir şekilde ağırlık aşağıya doğru olmak üzere kaldırılır.

Sumo Deadlift Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Vücutta bulunan pek çok kası aynı anda çalıştırabilen bir harekettir. Çalıştırdığı bölgeler ise şunlardır:

Core bölgesi

Bacak kasları

Sırt kasları

Kalf kasları

Kol kasları

Kalça kasları

Sumo Deadlift Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kullanılan ağırlık vücuttan uzak olmamalıdır. Ağırlığın çok uzağa koyulması sırtta ve bel bölgesinde incinmelere neden olabilmektedir.

Çekme hareketi yaparken sırta dayanılmamalıdır. Sırta dayanmak yerine topuklardan destek almak olası sakatlıkların önüne geçecektir.

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Kambur durulmamalıdır. Çünkü kambur bir şekilde bu hareketin uygulanması sırtta ve boyunda ciddi sakatlıklar oluşmasına neden olabilmektedir.

Ağırlık kaldırılırken ilk etapta kalça çok aşağıda olmamalıdır. Kalçanın aşağıda konumlanması ağırlığın dizlere veya bacakların ön taraflarına çarpma riskini artıracaktır. Bu nedenle hedeflenen performansa ulaşmak oldukça zor olacaktır.

Kalçalar omuz genişliğinde açılmalıdır. Bacakların çok fazla açılması hareketin uygulanmasını zorlayacak ve vücudu fazla bir şekilde yoracaktır. Ağırlığın kaldırılması zor bir hale geldiği gibi vücutta sakatlıklar oluşmasına da neden olabilmektedir.

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Sumo Deadlift Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Deadlift hareketi için alternatif olarak uygulanan etkili dört farklı alternatif bulunmaktadır. Bu hareketler; Bulgarian Split Squat Hareketi, Snatch-Grip Deadlift Hareketi, Straight-Arm Pulldown Hareketi, Hang Power Clean Hareketidir.

Sumo Deadlift Faydaları Var mıdır?

Deadlift hareketinin bilinen en önemli faydaları şunlardır:

Bel ve boyunda fıtık oluşumunun önüne geçer.

Vücut yapısının güçlenmesini destekler.

Kas oluşumuna ve zayıflamaya yardımcı olur.

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Kas güçsüzlüğü ve sakatlanmalar sebebi ile oluşabilecek hastalıkların önüne geçer.

Vücudun tamamının aktif bir hale gelmesini sağlar.

Hormon seviyesinin düzenlenmesinde yardımcıdır.

Kısa sürede fazla kalori yakımını gerçekleştirir.

 

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