Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Tokyo'da finale çıkamadı

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Sümeyye Boyacı ilk, Sevilay Öztürk ise ikinci seride seçmelerde mücadele etti.



Sümeyye, serisinde 1.39.41'lik zamanıyla 8 sporcu arasından 7. oldu. Sevilay ise kendi serisinde ise 1.42.73'lük derecesiyle 8 sporcu arasında 8. sırayı aldı.



Genel klasmanda 16 sporcu arasında Sümeyye 14'üncü, Sevilay ise 15'inci olarak finale kalmayı başaramadı.