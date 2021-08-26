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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Tokyo'da finale çıkamadı

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Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Tokyo'da finale çıkamadı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ikinci gününde yüzmede kadınlar 100 metre serbest S5 kategorisinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ile Sevilay Öztürk, seçme yarışlarında elendi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Sümeyye Boyacı ilk, Sevilay Öztürk ise ikinci seride seçmelerde mücadele etti.

Sümeyye, serisinde 1.39.41'lik zamanıyla 8 sporcu arasından 7. oldu. Sevilay ise kendi serisinde ise 1.42.73'lük derecesiyle 8 sporcu arasında 8. sırayı aldı.

Genel klasmanda 16 sporcu arasında Sümeyye 14'üncü, Sevilay ise 15'inci olarak finale kalmayı başaramadı.

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