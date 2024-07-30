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Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na iddialı hazırlanıyor

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#Paris 2024#Sümeyye Boyacı#Paris 2024 Paralimpik Oyunları
Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına iddialı hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 11:42

21 yaşındaki milli para yüzücümüz Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda rakipleriyle yarışmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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Sümeyye Boyacı, Paris 2024'e Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda antrenörü eşliğinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra en son geçen yıl İngiltere'de katıldığı Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanan Sümeyye'nin hedefi Paris 2024'de Türkiye'ye madalya ile dönmek.

- "Kamp gayet güzel geçiyor"

Sümeyye Boyacı, AA muhabirine, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi Trabzon kampının, son iki etaplarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Takımdaki arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'da oldukça verimli ve güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Sümeyye, "Kamp gayet güzel geçiyor, Trabzon'un imkanları, insanları, her şey çok güzel." dedi.

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Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına iddialı hazırlanıyor

Sümeyye, Trabzon'un kendisine şanslı geldiğini ifade ederek, "Trabzon'a geldikten sonra 2021 senesinde bir kamp vardı ve kamp sonrası en iyi derecemi elde etmiştim. 18'inci yaşıma da burada girmiştim, zaten doğum günlerimi hep kamplarda kutluyorum." diye konuştu.

Paralimpik Oyunları için heyecanlı olduğunu belirten milli sporcu, şunları kaydetti:

"Heyecan bu işin en güzel kısmı. Bu işe tutku duyduğunuz sürece devam edebilirsiniz. Antrenmanlarımız çok ağır geçiyor ama yorulduğum ve zorlandığım anlardan zevk almayı seviyorum. Antrenmanların en çok da bu bölümünü seviyorum zaten. Geliştiğimi bilmek, beni geliştiren çalışmalar hoşuma gidiyor ve beni başarıya ulaştıracağını, taşıyacağını biliyorum. Burada da hız, kuvvet, güç hepsine dair çalışmalar yapıyoruz."

- "Derecemi geliştirmek istiyorum"

Sümeyye, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı kıl payı kaçırdığını hatırlatarak, "Suya düşen bir hayalim vardı' diyorum ben ona ve ertesi yıl da çok çalışıp kendi kariyerimin de rekorunu kırarak dünya şampiyonasında o madalyayı havuzdan geri almıştım söz verdiğim gibi. Paris Olimpiyatları'nda da yine elimden gelenin en iyisini yapmak, derecemi geliştirmek istiyorum ve umuyorum ki bu geliştirdiğim derece ile bize güzel bir madalya getiririm." diye konuştu.

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Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına iddialı hazırlanıyor

Paris için çok az bir zaman kaldığını belirten Sümeyye, "Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmek için şu anda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Paris 2024#Sümeyye Boyacı#Paris 2024 Paralimpik Oyunları

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