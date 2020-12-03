Sümeyye Boyacı: ''Gerçek engeller karşımıza çıkan zorluklardır''

Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya konuşan şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel açıklamalarda bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü hakkında konuşan Sümeyye Boyacı, ''Bana göre bugünün diğer günlerden pek bir farkı yok. Bugünün kutlanması gereken bir günden ziyade diğer insanlar için farkındalık oluşturulmak adına önemli bir gün olduğunu düşünüyorum.'' sözlerini kullandı.

''BENİM İKİ TANE KANATIM VAR''

Hayattaki en büyük iki tutkusunu açıklayan şampiyon yüzücü, ''Annemle birlikte her yere gidiyoruz, her şeyi yapıyoruz. Benim iki tane kanadım var. Biri yaşama olan tutkum, diğeri ise annem, Bu iki tutku beni başarıya götüren unsur.'' dedi.

''GERÇEK ENGEL KARŞIMIZA ÇIKAN ZORLUKLAR''

Bana göre engelli bireyler, bir uzvunu kaybetse de diğer yeteneklerini kaybediyor anlamına gelmiyor. Bana göre gerçek engel ve engelliler karşımıza çıkan zorluklar. Verebileceğim en güzel mesajın bu olduğunu düşünüyorum.