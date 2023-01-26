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Sultanların grup maçları Almanya'da!

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#Voleybol#Milli Takım#Almanya
Sultanların grup maçları Almanyada
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:00

Voleybol Kadın Milli Takımı, 18 Ağustos’da başlayacak olan şampiyonadaki ilk maçını İsveç ile oynayacak.

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Filenin Sultanları’nın 2023 Avrupa Şampiyonası programı belli oldu.

15 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda C Grubu’nda yer alacak olan Voleybol Kadın Milli Takımı, maçlarını Almanya’da oynayacak.

Ay yıldızlı takımımızın programı şöyle:18 Ağustos Cuma: Türkiye-İsveç, 20 Ağustos Pazar: Türkiye-Azerbaycan, 21 Ağustos Pazartesi: Türkiye-Çekya, 23 Ağustos Çarşamba: Türkiye-Yunanistan, 24 Ağustos Perşembe: Türkiye-Almanya. Şampiyonada diğer grup maçları ise Belçika, Estonya ve İtalya’da yapılacak.

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#Voleybol#Milli Takım#Almanya

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