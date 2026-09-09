Sultanlara 5'er milyon TL

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Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna uzanan ve ülkemizi gurura boğan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu büyük başarının karşılığında yaşadıkları manevi hazzın yanında maddi para ödülünün de sahibi olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik‘ gereğince Avrupa’da Türkiye’nin birinci olduğu olimpik ve paralimpik branşlarda milli sporculara en fazla 150’şer cumhuriyet altını ödülü veriliyor. Turnuva iki yılda bir düzenleniyorsa ödülün yüzde 75’i sporculara veriliyor. Buna bağlı olarak voleybolcularımız, sporcu başına 112,5 cumhuriyet altını alacak.

SANTARELLI'YE 30 CUMHURİYET ALTINI

Dün itibarıyla bir cumhuriyet altını yaklaşık 44 bin 500 TL olduğundan şampiyonaya katılan bir milli voleybolcu yaklaşık 5 milyon 15 bin lira kazanacak. Takıma verilecek altınların toplam değeriyse yaklaşık 70 milyon lira. Başarının mimarı Başantrenör Daniele Santarelli ise 30 cumhuriyet altını (Yaklaşık 1 milyon 343 bin TL) alacak. Bu rakam sosyal medyada ‘yetersiz’ bulunurken Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan ancak orada başarılı olamayan A Milli Futbol Takımı’na verilen 16 milyon dolar ve futbolcu başına birer villa primiyle kıyaslandığında, Türk sporundaki iki farklı branşın finansal dinamiklerini bir kez daha gözler önüne serdiği şeklinde yorumlar yapıldı.

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ERDOĞAN: 'ŞİMDİ SIRA OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNDA'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, voleybolcuları kabulde yaptığı konuşmada milyonların Filenin Sultanları için tek yürek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.

'İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ'

2026 yılı hem Milli Takım, hem de kulüpler düzeyinde voleybolda Türkiye’nin başarıdan başarıya koştuğu bir sene oldu. Şimdi artık önümüzde, katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. Orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yok. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz, Allah’ın izniyle başaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin, ayaklarınıza taş değdirmesin.”