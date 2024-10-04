Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2024-25 sezonu bugün başlayacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, geçen yıl Voleybol Federasyonu ile bir gönül birlikteliğine imza attıklarını belirterek, “Sultanlar Ligi isim sponsoru ve kadın milli takımlar ana sponsoru olduk.

Dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 1. haftanın programı: 13.00 G.Saray-VakıfBank, 14.00 Sigorta Shop-Sarıyer Bl, 15.00 Nilüfer Bl-Bahçelievler Bl, 18.00 KuzeyboruAydın BB, Eczacıbaşı-Aras Kargo, 19.00 Beşiktaş-Zeren Spor, THY-F.Bahçe.