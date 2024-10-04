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Sultanlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Voleybol#Sultanlar Ligi#Türkiye
Sultanlar Liginde yeni sezon başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 07:00

Sultanlar Ligi'nde 1. hafta maçları bugün oynanacak.

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2024-25 sezonu bugün başlayacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, geçen yıl Voleybol Federasyonu ile bir gönül birlikteliğine imza attıklarını belirterek, “Sultanlar Ligi isim sponsoru ve kadın milli takımlar ana sponsoru olduk.

Dünyada kadın voleyboluna yapılan en büyük desteği sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 1. haftanın programı: 13.00 G.Saray-VakıfBank, 14.00 Sigorta Shop-Sarıyer Bl, 15.00 Nilüfer Bl-Bahçelievler Bl, 18.00 KuzeyboruAydın BB, Eczacıbaşı-Aras Kargo, 19.00 Beşiktaş-Zeren Spor, THY-F.Bahçe.

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#Voleybol#Sultanlar Ligi#Türkiye

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